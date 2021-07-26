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«صحة السويس» تكرم عددا من المتميزين بالمديرية

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«صحة السويس» تكرم عددا من المتميزين بالمديرية «صحة السويس» تكرم عددا من المتميزين بالمديرية

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كرم الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحه بالسويس، عددآ من المتميزين من مديري الإدارات بالمديرية.

جاء ذلك لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية وخاصة قيامهم بتنفيذ عدد من التكليفات خلال إجازة عيد الأضحى.

والمكرمون هم: الدكتورة سارة محسن، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة سارة أحمد، مدير إدارة الجودة ومنسق مشروع التأمين الصحي، والدكتورة هدى النوبي، مدير إدارة التخطيط ومتابعة المشروعات، والمهندسة صافيناز حمدان، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس محمود محمد فرج، مدير الهندسة الطبية.

المصرى اليوم

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