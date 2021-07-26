نائبة تونسية سابقة: تونس ضاقت ذرعًا بالإخوان وأساليبهم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت فاطمة المسدي، النائبة السابقة بمجلس النواب التونسي، إن الشعب التونسي هو الوحيد القادر على مواجهة الإخوان، منوهةً بأن إخوان تونس حاولوا سرقة الثورة التونسية.

وأضافت فاطمة المسدي، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الاثنين، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تدل على أنه سيكون هناك مراجعة للتعيينات، لافتة إلى أن الشعب ليس في حالة جهل ليرمي كل الناس في نفس السلة.

وأوضحت أن الرئيس التونسي هو مواطن ويعيش نفس مشاغل المواطنين، خاصة أنه ملتصق من الشعب يوميًا، ويعرف أن الشعب ضاق صدره ونفذ صبره، وأن تونس أصبحت في حالة اختناق، مؤكدة أن الرئيس قيس سعيد تبنى نفس مطالب الشعب التونسي.