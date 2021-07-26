نسرين طافش تتصدر «جوجل» بعد نشرها صورا تجمعها بنجل شقيقتها «العملاق»

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تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، محرك البحث «جوجل»، بعد مشاركتها جمهورها، صورة لنجل شقيقتها «حسونة»، والذي وصفته بـ«العملاق»، أثناء زيارتها لعائلتها بهولندا.

ونشرت طافش الصورة، عبر «انستجرام» قائلة: «بتتذكروا حسونة ابن أختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسه عم يطول حبيبي.. الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شاب».

وأضافت: «اسحبوا لتشوفوا الصورة الأخيرة الأصلية من 6 سنين، بس للعلم أنا طولي 170، وبالصورة التالتة أختي زينب الغالية الله يحميها ويسعدها ويخليلكم أهلكم وحبايبكم».

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل «المداح» وهو من بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبدالعزيز، عمرو رمزى، محمد عز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبدالناصر، محمد الصاوى، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.