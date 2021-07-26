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حلمي طولان يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم موهبة انبي

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حلمي طولان يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم موهبة انبي حلمي طولان يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم موهبة انبي

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كشف حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن حقيقة وجود مفاوضات من ناديا الأهلي والزمالك، لضم مهاب ياسر، صانع ألعاب الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حلمي طولان، في تصريحات صحفية، :«انبي لم يتلق أي عروض من الأهلي والزمالك، لضم اللاعب، في الفترة المقبلة»،مشددًا على صعوبة التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة إنبي في تكوين فريق قوي ينافس الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق البترولي مع الاتفاق السعودي وديا غدا، ويلتقي بعدها في اليوم التالي مع الانتاج الحربي، على أن يخوض لقاء ودي أمام المقاولون العرب يوم 31 يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق البترولي أخر مبارياته الودية في الأول من أغسطس المقبل أمام أحد أندية الدوري وجاري الاتفاق عليها.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة أمام سموحة في الدوري المقرر لها يوم 8 أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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