يتناول مغامرات اختطاف ابن لاعب كرة سلة.. الذكاء الاصطناعي يهزم «الأرملة السوداء» في شباك التذاكر

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أطاح فيلم الخيال «Space Jam: A New Legacy» بفيلم الأكشن والخيال العلمى «Black Widow» للنجمة الأمريكية «سكارليت جوهانسون»، ليتصدر شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية بعد تحقيقه 31 مليون دولار هذا الأسبوع، وخلال أول أسبوع لعرضه، الفيلم يتناول أجواء مثيرة لمباراة كرة سلة حين يختطف ذكاء اصطناعى شرير ابن لاعب كرة السلة الشهير ليبرون جيمس، الذى يتعين عليه بعد ذلك العمل مع باغز بانى للفوز بمباراة كرة سلة، والفيلم يقوم بالأداء الصوتى فيه اللاعب الشهير «ليبرون جيمس» و«دون تشيدل» و«سيدريك جوى».

واكتفى فيلم «Black Widow» «الأرملة السوداء» بطولة سكارليت جوهانسون بتحقيق 25.8 مليون دولار، فى أسبوع عرضه الثانى ليحقق 131.6 مليون دولار خلال أسبوعين من عرضه، ويتناول الفيلم مغامرات الأرملة السوداء، وهى الشخصية التى جسدتها «سكارليت» وظهرت لأول مرة فى فيلم «Iron man 2»، ويتناول الفيلم أحداثا مثيرة عندما تواجه «ناتاشا رومانوف» الأجزاء المظلمة من دفتر المعلم الخاص بها عندما تنشأ مؤامرة خطيرة مرتبطة بماضيها.

وفى المركز الثالث جاء فيلم الرعب والإثارة «Escape Room: Tournament of Champions» محققا 8.8 مليون دولار فى أسبوع عرضه الأول، بطولة تيلور راسل ولوجان ميللر. الفيلم ينتمى لنوعية الرعب، حين يجد 6 أشخاص أنفسهم عن غير قصد محبوسين فى سلسلة أخرى من غرف الهروب، ويكشفون ببطء عما يجمعهم من أجل البقاء على قيد الحياة، وبتوحيد قواهم مع اثنين من الناجين الأصليين، سرعان ما يكتشفون أنهم جميعًا لعبوا اللعبة من قبل.

جانب من فيلم «The Boos Baby»

وتلاه فيلم الأكشن «F9» فى المركز الرابع، محققا 7.7 مليون دولار فى أسبوع عرضه الرابع، ووصل إجمالى إيراداته إلى 154.9 مليون دولار فى 4 أسابيع، والفيلم هو الجزء التاسع من سلسلة «fast&furious» بطولة «فان ديزيل» و«ميشيل رودريجز»، وتنطلق الأحداث حين يستعين «Cipher» بمساعدة جاكوب، الأخ الأصغر لـ«دوم» للانتقام من دوم وفريقه.

وحافظ فيلم الرسوم المتحركة «The Boss Baby: Family Business» على موقعه ضمن أعلى 5 أفلام فى السينما الأمريكية هذا الأسبوع، متواجدا فى المركز الخامس بإيرادات 4.7 مليون دولار، فى أسبوع عرضه الثالث، ومحققا إجمالى إيرادات 44.7 مليون دولار حتى الآن. وتنطلق أحداث الجزء الثانى حين أصبح الأخوان «تمبلتون» بالغين وانجرفا بعيدًا عن بعضهما البعض، لكن طفلًا رئيسًا جديدًا له نهج متطور على وشك أن يجمعهما مرة أخرى، ويلهم شراكة عائلية جديدة.