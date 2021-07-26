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تراجعت أسعار الذهب فى مصر، نهاية التداول، مساء الاثنين 26 يوليو 2021، فى استجابه لإنخفاض سعره عالميا، مساء اليوم، حيث يتأثر سعر الذهب محليا بالأسعار العالمية.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، مساء الاثنين، بقيمة 8 جنيهات فى العيار 24 قيراط و بقيمة 3 جنيهات للعيار 21، وبقيمة 5 جنيهات لعيار 18 قيراط.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، فى نهاية التداول اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 900 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 675 جنيها، والجنيه الذهب عند سعر 6304 جنيها.

وواصل سعر الذهب عالميا الانخفاض فى نهاية التداول حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.28%، كما انخفض فى التعاملات الفورية بنسبة 0.26٪ .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين،793.71 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,798.18 $.

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