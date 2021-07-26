أخبار عاجلة

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها -
السعودي الوحيد.. "الزيد" يغادر إلى المالديف للمشاركة كمقيم حكام -
متحدث "الصحة" يرد على المشككين بشأن سلامة اللقاحات المضادة لكورونا -
اليمن.. توزيع أكثر من 193 طنًا من السلال الغذائية في حجة -
"الاتصالات" تلزم تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين -
«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني» -
أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو) -
فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين -
تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

استجاب للتغيرات العالمية .. تراجع مفاجئ في الذهب في ينهاية التداول اليوم الاثنين 26 يوليو

Print
استجاب للتغيرات العالمية .. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب في مصر ينهاية التداول اليوم الاثنين 26 يوليو استجاب للتغيرات العالمية .. تراجع مفاجئ في الذهب في ينهاية التداول اليوم الاثنين 26 يوليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت أسعار الذهب فى ، نهاية التداول، مساء الاثنين 26 يوليو 2021، فى استجابه لإنخفاض سعره عالميا، مساء اليوم، حيث يتأثر سعر الذهب محليا بالأسعار العالمية.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، مساء الاثنين، بقيمة 8 جنيهات فى العيار 24 قيراط و بقيمة 3 جنيهات للعيار 21، وبقيمة 5 جنيهات لعيار 18 قيراط.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، فى نهاية التداول اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 900 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 675 جنيها، والجنيه الذهب عند سعر 6304 جنيها.

وواصل سعر الذهب عالميا الانخفاض فى نهاية التداول حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.28%، كما انخفض فى التعاملات الفورية بنسبة 0.26٪ .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين،793.71 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,798.18 $.

اقرأ أيضا:

يترقب بيانات هامة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء السبت 24 يوليو 2021

استقرار عند الانخفاض.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 24 يوليو 2021

انخفاض عالمى.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

واصل الانخفاض.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

عاد للانخفاص.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران