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تكرار لواقعة سيدي جابر.. إخواني تونسي يلقي معارضًا من فوق سطح مبنى «»

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تكرار لواقعة سيدي جابر.. إخواني تونسي يلقي معارضًا من فوق سطح مبنى «فيديو» تكرار لواقعة سيدي جابر.. إخواني تونسي يلقي معارضًا من فوق سطح مبنى «»

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عرضت الاعلامية لميس الحديدي مقطع لاحد أنصار حركة النهضة بتونس، والذي أظهر قيام الاخير بإلقاء أحد المعارضين من المتظاهرين من فوق سطح أحد المباني الخاصة بمقر حزب حركة «النهضة» قائلة: «المشاهد متشابهة بما حدث في فإستخدام العنف لغة واحدة مشتركة بين الاخوان في كل مكان وإن إختلفت التفاصيل بين مصر وتونس»

وعرضت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON«مقطعاً مشابهاً لما اقدم عليه أنصار الجماعات الارهابية في مصر في منطقة سيدي جابر بالاسكندرية بإلقاء عدد من الصبية المحتجين من فوق سطح أحد المنازل في إطار ممارستهم للعنف وهو الشخص الذي ظهر حالاً علم تنظيم القاعدة ويدعى محمود حسين والذي حكم عليه بالاعدام في 2014 وتم تنفيذ الحكم فيه قائلة :» مشهد تونس ذكرنا بنفس المشهد في الاسكندرية عام 2013 ..المشهدين زي بعض تذكروهم فالذكرى تنفع.. لازم نتذكر هذه الاشياء نفس الطريقة والفكرة مافيش تغيير ولا تطوير «.

المصرى اليوم

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