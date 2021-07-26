أخبار عاجلة

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها -
السعودي الوحيد.. "الزيد" يغادر إلى المالديف للمشاركة كمقيم حكام -
متحدث "الصحة" يرد على المشككين بشأن سلامة اللقاحات المضادة لكورونا -
اليمن.. توزيع أكثر من 193 طنًا من السلال الغذائية في حجة -
"الاتصالات" تلزم تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين -
«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني» -
أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو) -
فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين -
تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أستاذ علاقات دولية يكشف ‎موقف أوروبا من الأحداث في تونس‎

Print
أستاذ علاقات دولية يكشف ‎موقف أوروبا من الأحداث في تونس‎ أستاذ علاقات دولية يكشف ‎موقف أوروبا من الأحداث في تونس‎

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الخارجية الألمانية كانت على علم بكواليس ما يحدث في الدولة التونسية، وموقفها تجاه ما يحدث كان متوقعًا.

وأشار الدكتور عبدالمسيح الشامي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، إلى أن الأوضاع في تونس غير مستقرة بسبب سياسات حركة النهضة الإخوانية.

ونوه بأن ألمانيا لديها تخوف من سيطرة الإخوان بشكل كبير كما هو الحال في بعض الدول.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن تونس من الدول المهمة جدا لدول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن هناك موقف واضح من ألمانيا بتهدئة الأمور في تونس وعدم دخولها في فوضى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طالبته بالمشاركة في المصاريف.. سائق يحاول الانتحار بعد مشادة مع والدته بالدقهلية

طالبته بالمشاركة في المصاريف.. سائق يحاول الانتحار بعد مشادة مع والدته بالدقهلية

الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول

الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)