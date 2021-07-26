محافظ المنيا: إزالة أي معوقات أمام تنفيذ مبادرة حياة كريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن خطة المحافظة الشاملة لتنفيذ أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قري الريف المصري «حياة كريمة»، تسير بمعدلات منتظمة، من خلال المتابعة اليومية، لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها، بـ 192 قرية، في 5 مراكز بالمحافظة، حيث تتم المتابعة وإزالة كافة العقبات، والتنسيق يومياً مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، موضحاً انه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولاً بأول ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق، ممثلاً لمديرية الامن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.
ووجّه المحافظ الشكر لكافة قيادات المحافظة، وأجهزتها التنفيذية، على المجهود المبذول، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن العمل المستمر، والمخلص هو السبيل الوحيد، لتحقيق نهضة وتنمية حقيقية، وحياة كريمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات النظافة والحملات التفتيشية والرقابية على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع، معدلات تنفيذ أعمال المشروعات المقامة بالقري المستهدفة، من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الموضوع، وإزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات المطروحة، من خلال التنسيق والعمل المستمر، مع كافة الجهات المعنية.
وافق المجلس التنفيذي، على الطلب المقدم من الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، لاستخراج شهادات صلاحية الموقع للمعاهد الأزهرية داخل الأسوار (أرضي، و4 طوابق)، وذلك إسوة بمدارس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تمت الموافقة على طلب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والخاص بالمخططات التفصيلية لمدينة العدوة، ومناطق، (تقسيم الأطباء -ماقوسة -تلة)، بمدينة المنيا، وقري، (دلجا -زعبرة)، بمركز ديرمواس، وذلك تمهيداً لمخاطبة وزارة التنمية المحلية، واستكمال باقي الإجراءات، كما وجه المحافظ، مدير ادارة البريد بالمحافظة، بالعمل على انشاء مكاتب بريد بالقري الاكثر احتياجاً، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والجهات المعنية، تسهيلا على المواطنين.
واستعرض الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جهود مديرية الصحة في مواجهه فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكداً على توافر أسرة الرعاية الطبية، وتوافر الأكسجين، حيث يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما ناشد المحافظ، المواطنين الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات، والتباعد، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية، وتكثيف حملات التطهير، والتعقيم، ورفع التراكمات، والاهتمام بأعمال النظافة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.