محافظ المنيا: إزالة أي معوقات أمام تنفيذ مبادرة حياة كريمة

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قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن خطة المحافظة الشاملة لتنفيذ أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قري الريف المصري «حياة كريمة»، تسير بمعدلات منتظمة، من خلال المتابعة اليومية، لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها، بـ 192 قرية، في 5 مراكز بالمحافظة، حيث تتم المتابعة وإزالة كافة العقبات، والتنسيق يومياً مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، موضحاً انه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولاً بأول ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق، ممثلاً لمديرية الامن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

ووجّه المحافظ الشكر لكافة قيادات المحافظة، وأجهزتها التنفيذية، على المجهود المبذول، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن العمل المستمر، والمخلص هو السبيل الوحيد، لتحقيق نهضة وتنمية حقيقية، وحياة كريمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات النظافة والحملات التفتيشية والرقابية على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع، معدلات تنفيذ أعمال المشروعات المقامة بالقري المستهدفة، من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الموضوع، وإزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات المطروحة، من خلال التنسيق والعمل المستمر، مع كافة الجهات المعنية.

وافق المجلس التنفيذي، على الطلب المقدم من الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، لاستخراج شهادات صلاحية الموقع للمعاهد الأزهرية داخل الأسوار (أرضي، و4 طوابق)، وذلك إسوة بمدارس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تمت الموافقة على طلب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والخاص بالمخططات التفصيلية لمدينة العدوة، ومناطق، (تقسيم الأطباء -ماقوسة -تلة)، بمدينة المنيا، وقري، (دلجا -زعبرة)، بمركز ديرمواس، وذلك تمهيداً لمخاطبة وزارة التنمية المحلية، واستكمال باقي الإجراءات، كما وجه المحافظ، مدير ادارة البريد بالمحافظة، بالعمل على انشاء مكاتب بريد بالقري الاكثر احتياجاً، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والجهات المعنية، تسهيلا على المواطنين.

واستعرض الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جهود مديرية الصحة في مواجهه فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكداً على توافر أسرة الرعاية الطبية، وتوافر الأكسجين، حيث يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما ناشد المحافظ، المواطنين الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات، والتباعد، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية، وتكثيف حملات التطهير، والتعقيم، ورفع التراكمات، والاهتمام بأعمال النظافة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.