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«مهرجان التمريض» إسلام ونور عروسان بـ«الإسكرابات»

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«مهرجان التمريض» إسلام ونور عروسان بـ«الإسكرابات» «مهرجان التمريض» إسلام ونور عروسان بـ«الإسكرابات»

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من حبهما فى عملهما، حضر عروسان فى مدينة العياط حفل زفافهما بزى التمريض الموحد «الإسكراب»، فالعريس إسلام نبيل وزوجته وكذلك والدته، جميعهم يعملون بمهنة التمريض.

كأى عروسين، حضر إسلام وزوجته نور حفل زفافهما بالبدلة والفستان الأبيض، وبعد دقائق من صعودهما «الكوشة»، فوجئ المعازيم بمغادرتهما القاعة لتمر لحظات وتحدث المفاجأة.

استبدل إسلام ببدلة الفرح «اسكراب» تمريض، بينما تخلت زوجته نور عن فستانها الأبيض للظهور بزى العمل أمام المعازيم الذين انتابتهم الدهشة فى بادئ الأمر.

يقول إسلام نبيل لـ«المصرى اليوم»: «أنا ونور نعمل فى التمريض، وخططنا لهذه الفكرة منذ فترة الخطوبة، عندما كنا نعمل معًا».

لم يغفل العروسان الإجراءات والتقاليد المتبعة فى حفلات الزفاف، ويقول: «جبنا بدلة وفستان، ودخلنا بيهم القاعة، وبعد كده لبسنا الاسكربات (زى التمريض)». أعجبت الفكرة أهل العروسين، ويقول إسلام: «أهل العروسة كانوا مبسوطين لأنها حققت حاجة كانت نفسها تعملها، والمعازيم اتفاجأوا وكانوا مبسوطين جدا».

والدة إسلام تعمل هى الأخرى بمجال التمريض، ويضيف: «الفكرة عجبت أهلى جدًا، وتحديدا والدتى، لأنها ممرضة».

وجاء العرس بعنوان «مهرجان التمريض» كما روّج له أصدقاء العريس.

المصرى اليوم

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