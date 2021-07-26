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كريم بامبو: عمري ما أفكر أزعل جمهور الأهلي..وبتأسف لهم

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كريم بامبو: عمري ما أفكر أزعل جمهور الأهلي..وبتأسف لهم كريم بامبو: عمري ما أفكر أزعل جمهور الأهلي..وبتأسف لهم

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أكد كريم باميو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أنه لم يقصد توجيه أي إساءة إلى جماهير النادي الأهلي، خلال احتفاله بالهدف الذي أحرزه في القلعة الحمراء.

وكان كريم بامبو، أحرز هدف التعادل للبنك الأهلي في مرمى الأهلي في الدقائق الأخيرة، من المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال كريم بامبو، في تصريحات تلفزيونية :«لم أقصد توجيه أي إساءة لجمهور الأهلي، بعد إحرازي هدف التعادل»، مضيفًا :«لاعبو البنك الأهلي والجهاز الفني تحدثوا معي قبل المباراة وتوقعوا إحرازي هدف، خاصة أنني كنت أسجل في كل مباراة أشارك بها، لذلك كان هذا سبب طريقة إحتفالي».

وأضاف :«احتفالي كان مع لاعبي البنك الأهلي، وتوجهت أمام دكة البدلاء الخاصة بنا، ولم أذهب لجمهور الأهلي»، مضيفًا :«عمري ما أفكر أزعل أو أضايق جمهور الأهلي أو جمهور أي نادٍ لعبت له سواء الإسماعيلي أو ».

وتابع :«علاقتي بجمهور الأهلي رائعة، وبتأسف لهم لو كان هناك سوء تفاهم بشأن طريقة إحتفالي بالهدف».

يُذكر أن كريم باميو مُعارًا من نادي الزمالك لصفوف البنك الأهلي، من يناير الماضي، ولمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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