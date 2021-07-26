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موسيماني و قفشة وكهربا يرقصون على مهرجانات حسن شاكوش في حفل زفاف حمدي فتحي..

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موسيماني و قفشة وكهربا يرقصون على مهرجانات حسن شاكوش في حفل زفاف حمدي فتحي.. فيديو موسيماني و قفشة وكهربا يرقصون على مهرجانات حسن شاكوش في حفل زفاف حمدي فتحي..

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أقام حمدي فتحي لاعب الوطني الأول والنادي الأهلي حفل زفافه مساء اليوم بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وشاركه العديد من نجوم فريق الأهلي الرقص خلال حفل زفافه .

وكان على رأسهم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وكهربا وقفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة والكثير من اللاعبين ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وشارك حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفافه تحت وسم حفل زفاف حمدي فتحي وكان حمدي قد غاب عن مواجهة فريقه أمام الانتاج الحربي أمس، في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة 23 والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويقدم حمدي فتحي موسماً رائعاً وتمكن من المساهمة في تتويج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر القاري بالإضافة إلى التواجد أساسياً في تشكيل المنتخب المصري.

المصرى اليوم

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