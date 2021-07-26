«مصرية بـ100 راجل» الطبيبة نيرمين بطرس.. بنت سوهاج «بطلة» فى أمريكا

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نموذج مضىء للمرأة المصرية فى الخارج، حرصت بعملها على رفع اسم وطنها عاليًا، حتى وصفتها الصحف الأمريكية بـ«البطلة»، هى الطبيبة المصرية، نيرمين بطرس، رئيس الأطباء المقيمين بمستشفى بروكديل فى بروكلين الأمريكية.

تخرجت «نيرمين» فى كلية طب قصر العينى عام 2009، ومنذ مولدها فى محافظة سوهاج بصعيد مصر وهى تبذل الخير لمساعدة الآخرين، وهو ما لمسه الأمريكيون فى تعاملها الشجاع مع مرضى كورونا منذ مارس 2020.

تواصلت معها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة «مصرية بـ100 راجل» لدعمها كنموذج لطبيبة مصرية بالخارج، وأعربت الوزيرة عن فخرها واعتزازها بابنة مصر، «نيرمين».

وقدمت الطبيبة «نيرمين» خالص الشكر إلى وزيرة الهجرة، معربة عن اعتزازها بتقدير الدولة المصرية لما يقوم به أبناء الوطن لرفع اسم مصر فى كل المجالات، فيما قالت الوزيرة إن مبادرة «مصرية بـ100 راجل» بها الكثير من سيدات مصر الناجحات خارج الوطن.

وفى حديث سابق لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، التى وصفتها فى 25 مارس 2020 بـ«بطلة اليوم»، قالت «نيرمين» إنها واجهت مع فريق العمل بمستشفى بروكديل عددًا كبيرًا من الصعاب، من حيث متطلبات المرضى وتوفير إمكانات العزل.

وأضافت الطبيبة المصرية: «عندما وصل أول مريض بكورونا إلى المستشفى كان الوضع صعبًا ومرهقًا، لم نكن نعرف حتى عملية الفحص المناسب لهؤلاء المرضى، وعملية العزل، وحتى أولئك الذين يخضعون للفحص وكيفية التعامل معهم».

وأشارت إلى أن الكثير من الأطباء المقيمين لم يرغبوا فى البداية فى أداء اختبار كورونا بأنفسهم، لذلك تولت هى إجراء الاختبارات والفحوصات لكى تشجع الأطباء الآخرين على القيام بذلك، واختتمت بأن «رؤية مريض يتحسن لا تُقدر بثمن».