أنيس حنا.. طبيب مصرى يقود «حلماً أمريكياً» لعلاج جلطات القلب

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منذ طفولته فى إحدى قرى صعيد مصر، كانت عبارة «جلطة قلبية» تصيبه بالفزع، لأنه كان يعلم مسبقا أنها نذير موت محقق. الطبيب المصرى أنيس حنا، 28 عامًا، حصل على دعم أمريكى سخى لاستكمال أبحاثه حول الجينات المتحكمة فى جلطات القلب.

يتذكر أنيس حنا، فى تصريحات تليفزيونية، قريته فى محافظة أسيوط، عندما كان الأهالى يتناقلون أخبار أمراض القلب برهبة شديدة. أنيس حنا تخرج فى كلية طب الإسكندرية عام 2017، وهو زميل أبحاث ما بعد الدكتوراة فى كلية ألبرت أينشتاين فى نيويورك.

يقول «حنا»: «المحور الأساسى لأبحاثى كان اكتشاف الجينات المسؤولة عن شفاء نسيج القلب المتضرر من الجلطة، وعلى مدار 4 سنوات من البحث اكتشفت مع فريق بحثى فى كلية ألبرت أينشتين أهم الجينات المتحكمة فى التهابات وتليف عضلة القلب».

يضيف: «من أهم الجينات التى اكتشفناها ما يسمى Smad3، وهو مهم جدا فى تفاعلات السيتوكين cytokine signaling، وأثبتنا ذلك فى دراسة نشرت فى دورية (أبحاث الدروة الدموية)»، وهى من أهم الدوريات فى مجال أبحاث القلب على مستوى العالم«.

يوضح الطبيب المصرى: «أدخلنا تعديلا على هذا الجين فى الخلايا المسببة لالتهاب القلب فى حيوانات التجارب، وأخضعناها لجلطة قلبية كما يحدث فى البشر، واكتشفنا أن هذا الجين مسؤول عن تنشيط هذه الخلايا لإزالة بقايا الجزء التالف من القلب».

أنيس حنا

يواصل حنا: «بعد انتهاء عمل هذه الخلايا يسبب الجين تحور خلايا الالتهاب إلى خلايا مفيدة فى تثبيط الالتهاب وشفاء عضلة القلب، بالإضافة لحماية الجزء العضلى المجاور للجلطة من التلف. وهذا التعديل الجينى أسهم فى نجاة فئران التجارب بعد الجلطة».

يرى «حنا» أن اكتشافه يمهد الطريق للعلاج الجينى لجلطات القلب، ويلزم هذا خطوات أخرى قبل أن يكون العلاج متاحا، منها التجارب السريرية، وفى حال أثبتت فاعلية وسلامة العلاج الجينى سيتم اعتماده، متوقعا أن الأمر قد يستغرق نحو 4 سنوات لإتاحة العلاج.

وبالنسبة لسعر العلاج، يقول حنا: «البحث العلمى مكلف جدا، فريقنا البحثى مثلا يحصل على نحو 3 ملايين دولار سنويا من وزارة الدفاع ومعاهد الصحة الأمريكية، وشركات الأدوية تنفق الملايين على الأبحاث، وأعتقد أن العلاج سيكون مرتفع التكلفة».

وأعطى الطبيب المصرى أملا فى حصول الجميع على العلاج، مشيرا إلى أن الحكومات والأفراد يقومون بمبادرات لتوفير العلاج بتكلفة يسيرة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس «سى»، وتوفير علاجه لجميع المواطنين.