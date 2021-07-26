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وعد البحري تبكي في أحدث أغنياتها ()

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وعد البحري تبكي في أحدث أغنياتها (فيديو) وعد البحري تبكي في أحدث أغنياتها ()

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تعيش الفنانة وعد البحري، حالة من النشاط الفني، حيث قامت بغناء ومزج العديد من الأغاني مع الفنان محمد دقدوق منذ عدة أيام وحمل اسم «كوفر 2021».

وحققت الأغاني العديد من المشاهدات على موقع يوتيوب، حيث قامت بغناء «خليك فاكرني، وحبيبي وانت بعيد» والتي تأثرت أثناء غنائها وبكت في نهاية الأغنية.

أجواء تصوير الكليب كانت رومانسية وهادئة، وقالت وعد: "وجدت نفسي أعيش الكثير من المشاعر وفوجئت بدموعي تنهمر وتم طرح هذه المشاهد في الكليب».

يذكر أن من أهم أعمال وعد البحري «فرحتي بيك»، «شوفلي حل»، «زعلك على عيني»، «نسيت أنا مين»، «تجربة» كما أدت أغاني الفنانة أسمهان في المسلسل الذي حمل اسمها.

المصرى اليوم

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