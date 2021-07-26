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تسليم 124 مشروعا تنمويا للمرأة المعيلة والشباب في المنيا

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تسليم 124 مشروعا تنمويا للمرأة المعيلة والشباب في المنيا تسليم 124 مشروعا تنمويا للمرأة المعيلة والشباب في المنيا

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سلّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، 124 مشروعًا تنمويًا، لعدد من السيدات المعيلات والشباب، بإجمالي 975 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، وذلك بحضور وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لمشاكل وطلبات عدد من الحضور من قري ومراكز المحافظة التسع، حيث أكد أن تلك المشروعات، تأتى تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 5 سنوات متتالية، ما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

من جانبها، قالت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، إنه تم تسليم 124 مشروعا تنمويا متنوعا لهذا الشهر، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

وأشارت إلى أن المشروعات التي يمولها صندوق التنمية المحلية، تأتى في شكل قروض صغيرة، تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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