«لقد جعلت هالاند لاعبًا أفضل».. لماذا اقتنع «بروبي» بالإستمرار في لايبزيج؟

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أقنع المدرب جيسي مارش الهولندي بريان بروبي مرة أخرى بالانتقال إلى آر بي لايبزيج. وقال بروبي يوم الاثنين خلال المعسكر التدريبي للنادي الألماني في سالفلدن بالنمسا: «لقد أخبرني أنه ساعد في أن يقدم إيرلينج هالاند أداءً أفضل في سالزبورج وأنه يمكن أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة لي».

المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، والذي انضم إلى آر بي لايبزيج من أياكس أمستردام في صفقة انتقال مجانية، كان قد أعرب في السابق عن شكوكه من تلك الخطوة. وقال بروبي عن رحيل المدرب السابق جوليان ناجيلسمان، لبايرن ميونخ، بعد أن أقنعه بالإنضمام لـ لايبزيج: «كان الأمر غريبًا. أخبرني أنه سيبقى ثم قرر المغادرة».

قرار رحيل ناجلسمان ولد الشكوك لدى بروبي حول جدية المشروع في لايبزيج، ليطلب من مستشاره ووكيله، مينو رايولا، بحث امكانية ما إذا كان يمكن فسخ العقد، الذي وقعه مع الفريق في وقت سابق ويمتد لصيف 2025.

سافر مارش إلى أمستردام وتواصل مع المهاجم الواعد. الذي اصبح سعيدًا الآن بكونه لاعب في آر بي لايبزيج.

بروبي قال انه بحث في جوجل عن مدربه المستقبلي وشاهد- عبر يوتيوب- خطابه الشهير قبل مباراة دوري أبطال أوروبا بين سالزبورج وليفربول. بعد ذلك اقتنع بأن مارش كان مدربًا جيدًا للغاية.

بروبي، اللاعب الهولندي الشاب ذو الأصول الغانية، غالبًا ما يُقارن بالنجم البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب قدراته وإمكانياته البدنية. ووصف اللاعب مهاجم إنتر ميلان بأنه واحد من ضمن اثنين يعتبرهما مثله الأعلى في كرة القدم. وكان الثاني هو مهاجم تشيلسي السابق ديدييه دروجبا.