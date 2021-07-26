أول تعليق من خالد جلال بعد تعادل البنك الأهلي مع بيراميدز

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أبدى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه مع بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل البنك الأهلي مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد جلال، في تصريحات إذاعية :«التعادل مع فريق بيراميدز نتيجة إيجابية، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري»، مضيفًا :«لم نكن في أفضل حالاتنا في مباراة اليوم، بسبب الإجهاد على اللاعبين، نظرًا لأنهم بذلوا مجهود كبير في مباراة الأهلي الماضية».

وأضاف: «حاولت التحكم في إيقاع اللقاء خلال الشوط الثاني بإشراك محمود السيد، في مركز خط الوسط والاستعانة بتغييرات لتنشيط الخط الهجومي»، مضيفًا: «بيراميدز كان هو المسيطر على مجريات اللقاء، ولكننا نجحنا في غلق مفاتيح اللعب عليه والخروج من المباراة بنقطة».

وقال جلال، للجنة الحكام باتحاد الكرة: «هل ضربة جزاء بيراميدز صحيحة وبعد مراجعة تقنية الفيديو، الكرة اصطدمت من رأس بهاء مجدي ولمست يديه دون تعمد فهل يتم احتسابها ضربة جزاء؟ أريد فقط الإجابة ولا أقصد الانتقاد ربما أكون جاهلا بالأمر».