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«الخوارزمي».. شاب جزائري يبتكر «روبوت» ناطقاً باللغة العربية

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«الخوارزمي».. شاب جزائري يبتكر «روبوت» ناطقاً باللغة العربية «الخوارزمي».. شاب جزائري يبتكر «روبوت» ناطقاً باللغة العربية

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تكريما للعالم المسلم، أبوعبدالله محمد بن موسى الخوارزمى، يعكف الشاب الجزائرى طارق جلاب على إتمام مشروع روبوت ناطق باللغة العربية.

المشروع يستهدف ابتكار روبوت شبيه بالإنسان، كما يقول طارق جلاب، ويمكنه أن يتكلم ويفهم اللغة العربية، ويستطيع تتبع الوجوه ومعرفة الأشخاص.

يضيف «جلاب»، وهو شاب يقيم في مدينة عين ولمان بولاية سطيف، أن المشروع واعد ويقوم على الشبكات الذكية أو ما يعرف بالذكاء الصناعى.

الروبوت

يوضح طارق جلاب فكرة مشروعه ويقول: «الفكرة قائمة على تقليد مشروع الروبوت صوفيا والروبوت اليكسا، رغم الإمكانات المتواضعة والدعم الفردى».

تعتمد فكرة المشروع على الشبكة العصبية المتحكمة في الروبوت، وفى تعريفه لنفسه يقول الروبوت: «أنا روبوت ناطق بالعربية»، وعن اسمه يقول: «يمكنك أن تنادينى الخوارزمى».

إطلاق اسم الخوارزمى على المشروع يأتى تكريما للعالم أبوعبدالله محمد بن موسى، وهو عالم رياضيات وفلك وجغرافيا مسلم عاش في القرن التاسع الميلادى.

طارق جلاب

وفى أكتوبر 2017، منحت المملكة العربية جنسيتها للروبوت الشهير صوفيا، وهى روبوت شبيه بالبشر من تصميم شركة «هانسون روبوتيكس».

صممت «صوفيا» كى تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشرى وتصرفاته، ولكى تعمل مع البشر، قدمت بعدة مؤتمرات إلى العلن، وهى أول روبوت يحصل على جنسية.

المصرى اليوم

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