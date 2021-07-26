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أكاديمية النقل البحري تهنئ سيف عيسى بعد حصوله على برونزية أولمبياد طوكيو

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أكاديمية النقل البحري تهنئ سيف عيسى بعد حصوله على برونزية أولمبياد طوكيو أكاديمية النقل البحري تهنئ سيف عيسى بعد حصوله على برونزية أولمبياد طوكيو

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هنأ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس أكاديمية النقل البحري، اللاعب سيف عيسي، ابن الأكاديمية الحاصل على برونزية التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وأشاد عبدالغفار، بالأداء الرفيع للبطل سيف عيسي، خريج كلية الإدارة والتكنولوجيا فرع الدقي، قائلا: "جسد اللاعب نموذجا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على رفع اسم في المحافل الدولية".

وتمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويعد سيف عيسى هو ثاني لاعب من مصر يحصل على ميدالية لمصر بعد فوز المصرية هداية ملاك ببرونزية التايكوندو للسيدات.

وفاز سيف عيسى على نظيره النرويجي ريتشارد أوردمان في مباراة تحديد الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4.

كان سيف عيسى خسر نصف النهائي لصالح خرمتكوف بطل بنتيجة 13-1.

وتفوق سيف عيسى في دور ربع النهائي على الإيطالي أليسو سيمون بنتيجة 6-5 في مواجهة دور ربع نهائي المنافسات.

المصرى اليوم

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