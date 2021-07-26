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تراجعت أسعار الذهب، مساء الاثنين 26 يوليو 2021، عالميا، على الرغم من انخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية، وذلك بسبب حالة الحذر التي انتابت المتاولون قبيل اجتماع السياسية النقدية لمجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى، المقرر عقده الثلاثاء، والذى سيحدد سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.

وشهد الذهب على مدار اليوم حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط مدعوما في البداية بانخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة ولكنه مالبث أن تراجع قرب نهاية اليوم حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.28%، وانخفضت الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.26% لينخفض أسفل حاجز 1800 لأول مرة منذ فترة .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، مساء الاثنين، ارتفاعا ملحوظا نتيحة تأثرها بسعر الذهب عالميًا، صباح اليوم والذى شهد ارتفاعا في بداية التعامل، حيث يتأثر سعر الذهب محليا بالأسعار العالمية، ومن المتوقع أن تتراحع أسعار الذهب محليا متأثره بالتراجع العالمى .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 908 جنيهات، وكان 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها، وكان 789 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 680 جنيها، وكان 676 جنيها، والجنيه الذهب عند سعر 6328 جنيها.

وعالميا ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.22% مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.02% حيث تربطهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 798.20 جنيه، وكان 794.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،808.32 $، وكانت 1،802.30 $، كما تميل الأسعار نحو الإرتفاع .

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