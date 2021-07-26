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اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن الأولوية في لبنان، يكمن في تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات، داعية جميع الساسة اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم، وذلك في أعقاب تسمية نجيب الميقاتي، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد استقالة سعد الحريري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، الاثنين، إن «فرنسا أحيطت علماً بموضوع تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، وتعتبر أن الأولوية في لبنان هي تشكيل حكومة كفوءة تكون قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية التي يطمح اليها الشعب اللبناني».

وأضافت المتحدثة أن «فرنسا تدعو جميع الساسة اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم والسماح بتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات».