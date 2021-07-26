أخبار عاجلة

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني» -
أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو) -
فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين -
تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو) -
«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه -
نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر -
«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون -
لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الشباب والرياضة تدشن مبادرة « بلا غرقى» في القليوبية

Print
الشباب والرياضة تدشن مبادرة «مصر بلا غرقى» في القليوبية الشباب والرياضة تدشن مبادرة « بلا غرقى» في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية الشباب والرياضة «ادارة الرياضة» ندوة تثقیفیة توعویة للمواطنین وإرشادات ونصائح للحد من الغرق ومھرجان للمنقذین وحراس الشواطئ وحمامات السباحة، لتوعية الشباب والمواطنين بمهارات عملية الإنقاذ، وفي الوقت نفسه الحد من حوادث الغرق، وذلك بحمام السباحة بنادى بنها الرياضي.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية ان المبادرة تهدف إلى رفع الوعي ونشر ثقافة الإنقاذ لدى المواطن، والحد من حوادث الغرق، وتستهدف تدريب وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ.

جدير بالذكر أن المبادرة ترتكز على 3 محاور، الأول بالتعاون مع الاتحاد المصرى للسباحة، ويتمثل في محو أمية السباحة لطلاب المدارس، والثاني لطلاب الجامعات بإدراج مادة الإنقاذ كمادة أساسية بكليات التربية الرياضية والثالث يتركز في توعية المواطنين داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في جميع المحافظات.

وشهد فاعليات المبادرة الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة غادة جمال، مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور مجدي وكوك، وكيل كلية تربية رياضية جامعة طنطا، والدكتور محمد مقلد، رئيس قسم الرياضة المائية بكلية تربية رياضية جامعة بنها، والدكتور محمد منصور، كلية تربية رياضية بجامعة بنها ،و وليد فروماى وكيل المديرية للرياضة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران