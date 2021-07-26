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تنظم مديرية الشباب والرياضة «ادارة الرياضة» ندوة تثقیفیة توعویة للمواطنین وإرشادات ونصائح للحد من حوادث الغرق ومھرجان للمنقذین وحراس الشواطئ وحمامات السباحة، لتوعية الشباب والمواطنين بمهارات عملية الإنقاذ، وفي الوقت نفسه الحد من حوادث الغرق، وذلك بحمام السباحة بنادى بنها الرياضي.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية ان المبادرة تهدف إلى رفع الوعي ونشر ثقافة الإنقاذ لدى المواطن، والحد من حوادث الغرق، وتستهدف تدريب وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ.

جدير بالذكر أن المبادرة ترتكز على 3 محاور، الأول بالتعاون مع الاتحاد المصرى للسباحة، ويتمثل في محو أمية السباحة لطلاب المدارس، والثاني لطلاب الجامعات بإدراج مادة الإنقاذ كمادة أساسية بكليات التربية الرياضية والثالث يتركز في توعية المواطنين داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في جميع المحافظات.

وشهد فاعليات المبادرة الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة غادة جمال، مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور مجدي وكوك، وكيل كلية تربية رياضية جامعة طنطا، والدكتور محمد مقلد، رئيس قسم الرياضة المائية بكلية تربية رياضية جامعة بنها، والدكتور محمد منصور، كلية تربية رياضية بجامعة بنها ،و وليد فروماى وكيل المديرية للرياضة.