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بيان عاجل من بشأن قرارات قيس سعيد

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بيان عاجل من السعودية بشأن قرارات قيس سعيد بيان عاجل من بشأن قرارات قيس سعيد

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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، دعم المملكة لكل الإجراءات التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار تونس.

وذكرت وكالة «واس» الرسمية أن الأمير فيصل تلقى اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الجرندي، حيث جرى خلال المكالمة «استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات».

وأفادت الوكالة بأن الجرندي أطلع بن فرحان «على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية».

وأكد وزير الخارجية السعودية في هذا السياق خلال الاتصال «حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك».

المصرى اليوم

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