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استقبل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للـ«ميني فوتبول» كرة القدم المصغرة، وذلك لبحث دعم الااتحاد في بطولة كأس العالم المقبلة لكرة الميني فوتبول.
وهنأ «حسين» رئيس اتحاد الميني فوتبول، بمناسبة حصول المنتخب القومي لكرة الميني فوتبول على بطولة كاس الأمم الإفريقية، مؤكدا أن لجنة الشباب حريصة على تقديم الدعم لذلك الاتحاد الوليد الذي حقق نجاحات كبيرة في وقت قصير .
وقال رئيس لجنة الشباب، إن الاتحاد المصري لكرة الميني فوتبول حقق انجازات لم يحققها اتحادات رياضية تم تأسيسها منذ ما يقرب من 100 عام، لافتا إلي ان الاتحاد تم تأسيسه منذ عام ونجح رئيس الاتحاد في نشر اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية في فترة زمنية قصيرة .
وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن اللجنة ستوجه الدعوة للمنتخب القومي للميني فوتبول لتكريمهم بمقر اللجنة، وذلك لتحفيزهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم قبل خوض منافسات كأس العالم المتوقع تنظيمها في أوكرانيا .
وأشار إلى أن اللجنة ستنسق مع وزارة الشباب، لتقديم دعم مالى لمنتخب الميني فوتبول، يتناسب مع الإنجاز الذي تحقق بعد فوزهم ببطولة أفريقيا وكذلك صرف مكافأت للاعبين والجهاز الفني.
وشدد رئيس لجنة الشباب على حرص مجلس النواب، على دعم الرياضة ومساندة الفرق الرياضية المختلفة لرفع أسم مصر عاليا، في مختلف المحافل الدولية لافتا إلى انه سيسعي بالتنسيق مع وزارة الشباب للعمل على نشر اللعبة في مصر .
فيما قال أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري لكرة المني فوتبول، إنه نجح في إنشاء مقار للاتحاد بجميع محافظات الجمهورية، وتم إطلاق الدورى في 27 محافظة، لافتاً إلى أن أول مباراة لدورى الميني فوتبول في مصر، إنطلقت منذ 7 أشهر، ورغم ذلك حققت اللعبة انتشار واسع ونتائج مبهرة تكللت بفوز مصر ببطولة أفرقيا للميني فوتبول مؤكدا أن كرة الميني فوتبول تمارس حاليا في حلايب وغيرها من المناطق الحدودية .
وأوضح رئيس اتحاد الميني فوتبول، أنه على الرغم من عدم وجود الدعم الكافي للعبة إلا انه لا يوجد أى متأخرات مالية على الإتحاد، مطالبا في الوزقت ذاته وزارة الشباب بدعمهم من أجل الحفاظ على إستمراراها .