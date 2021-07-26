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استقبل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للـ«ميني فوتبول» كرة القدم المصغرة، وذلك لبحث دعم الااتحاد في بطولة كأس العالم المقبلة لكرة الميني فوتبول.

وهنأ «حسين» رئيس اتحاد الميني فوتبول، بمناسبة حصول المنتخب القومي لكرة الميني فوتبول على بطولة كاس الأمم الإفريقية، مؤكدا أن لجنة الشباب حريصة على تقديم الدعم لذلك الاتحاد الوليد الذي حقق نجاحات كبيرة في وقت قصير .

وقال رئيس لجنة الشباب، إن الاتحاد المصري لكرة الميني فوتبول حقق انجازات لم يحققها اتحادات رياضية تم تأسيسها منذ ما يقرب من 100 عام، لافتا إلي ان الاتحاد تم تأسيسه منذ عام ونجح رئيس الاتحاد في نشر اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية في فترة زمنية قصيرة .

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن اللجنة ستوجه الدعوة للمنتخب القومي للميني فوتبول لتكريمهم بمقر اللجنة، وذلك لتحفيزهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم قبل خوض منافسات كأس العالم المتوقع تنظيمها في أوكرانيا .

وأشار إلى أن اللجنة ستنسق مع وزارة الشباب، لتقديم دعم مالى لمنتخب الميني فوتبول، يتناسب مع الإنجاز الذي تحقق بعد فوزهم ببطولة أفريقيا وكذلك صرف مكافأت للاعبين والجهاز الفني.

وشدد رئيس لجنة الشباب على حرص مجلس النواب، على دعم الرياضة ومساندة الفرق الرياضية المختلفة لرفع أسم مصر عاليا، في مختلف المحافل الدولية لافتا إلى انه سيسعي بالتنسيق مع وزارة الشباب للعمل على نشر اللعبة في مصر .

فيما قال أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري لكرة المني فوتبول، إنه نجح في إنشاء مقار للاتحاد بجميع محافظات الجمهورية، وتم إطلاق الدورى في 27 محافظة، لافتاً إلى أن أول مباراة لدورى الميني فوتبول في مصر، إنطلقت منذ 7 أشهر، ورغم ذلك حققت اللعبة انتشار واسع ونتائج مبهرة تكللت بفوز مصر ببطولة أفرقيا للميني فوتبول مؤكدا أن كرة الميني فوتبول تمارس حاليا في حلايب وغيرها من المناطق الحدودية .

وأوضح رئيس اتحاد الميني فوتبول، أنه على الرغم من عدم وجود الدعم الكافي للعبة إلا انه لا يوجد أى متأخرات مالية على الإتحاد، مطالبا في الوزقت ذاته وزارة الشباب بدعمهم من أجل الحفاظ على إستمراراها .