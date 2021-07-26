ورشة عمل لتطوير مستوى مدربي قطاع الناشئين بالنادي

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أقيمت ورشة عمل للمدربين بقطاعات الناشئين، داخل قاعة الاجتماعات بمبني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن الاستراتيجية الموضوعة للتطوير، التي وضعها بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بالقلعة البيضاء.

وجاءت ورشة العمل خاصة بالجانب التأهيلي والبدني، تحت قيادة الدكتور صفي الدين عزوز أخصائي التأهيل والأحمال بقطاعات الناشئين بالنادي .

كما تقام اليوم الإثنين ورشة عمل أخرى خاصة بالجانب الفني سيعقدها بدر حامد مع المدربين، ضمن استراتيجية التطوير والنهوض بالمدربين.

وشدد رئيس قطاعات الناشئين بالنادي على أن هذه الورش وعمليات التطوير تأتي ضمن الاستراتيجية الموضوعة للوصول بقطاعات الناشئين بالنادي إلى أعلى مستوى، وذلك بالتنسيق مع الكابتن فاروق جعفر المسشار الفني للجنة المكلفة بإدارة الزمالك والكابتن حسين السيد عضو اللجنة المكلفة.