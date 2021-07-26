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البابا تواضروس يكرم أعضاء مبادرة «شباب يستطيع»

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البابا تواضروس يكرم أعضاء مبادرة «شباب يستطيع» البابا تواضروس يكرم أعضاء مبادرة «شباب يستطيع»

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كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، أعضاء مبادرة «شباب يستطيع ولديه رؤية» التي تتبناها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية من خلال برنامج التنمية الاقتصادية التابع للأسقفية.

والتقى البابا الشباب المشارك في المبادرة، في المقر البابوي بالقاهرة، حيث عرض كل منهم عليه فكرة المشروع الذي قام بتنفيذه، بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والفريق المشرف على برنامج التنمية الاقتصادية.

وعرض الشباب نماذجًا لمشروعاتهم التي تنتمي للمشروعات متناهية الصغر، وذلك في عدد من المجالات من بينها: صيانة وبيع مستلزمات أجهزة الكمبيوتر، الطباعة والتسويق Online، الحدادة، الكوافير، فُرَم الجبس، صناعة الأحذية، الحبوب والأعشاب المجففة.

وأعرب البابا عن سعادته بهذه النماذج الناجحة من المشروعات، مؤكدًا أهمية الصبر والمثابرة والعمل بشكل جاد لنمو وبقاء هذه المشروعات، كما أكد على ضرورة التعلم والاطلاع الدائم على كل ما هو جديد لتطوير العمل والتدريب المستمر.

وتهدف مبادرة «شباب يستطيع ولديه رؤية» إلى نشر ثقافة العمل الحر، والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال مع التأكيد على أهمية التدريب لإيجاد فرص عمل لائقة للعيش بكرامة.

المصرى اليوم

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