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الإسماعيلي يسعى لحل أزمة فخر الدين بن يوسف

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الإسماعيلي يسعى لحل أزمة فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي يسعى لحل أزمة فخر الدين بن يوسف

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يسعى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، لحل أزمة تأشيرة التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، وذلك بعد عودة القنصلية التونسية للعمل.

المهاجم التونسي لم يتمكن من العودة إلى في الأيام الماضية، بسبب انتهاء فترة اقامته، و هي المشكلة التي يعمل النادي الإسماعيلى على حلها في اسرع وقت ممكن، من أجل أن يتمكن اللاعب الانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا لاستئناف الدوري.

و كان الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة ايهاب جلال، استعجل عودة فخر الدين و انتظامه في معسكر الفريق بالاسكندرية، و ذلك لحاجة الفريق إلى مجهوداته، خلال مواجهة بيراميدز.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها 2 أغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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