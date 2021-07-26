محافـظ المنوفية يسلم 19 عقدا جديدا ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تسليم 87 عقدا ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابعة لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين، وذلك منذ بداية المشروع وحتى الآن بواقع 121 فدانا و18 قيراطا بإجمالي تمويل مليون و221 ألف جنيه، وذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وقرر المحافظ رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه لكل فدان زراعي كدعم من المحافظة للمزارعين، وذلك لإنجاح التجربة وتشجيعا للمزارعين، مشدداً على المتابعة الميدانية لأليات تطبيق نظم الرى الحديث والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لهم.

وسلم محافظ المنوفية، الاثنين، 19عقدا جديدا لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بواقع 29 فدانا و11 قيراطا بتكلفة إجمالية 292 ألف جنيه، ووجه المحافظ نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية بدراسة تمويل مشروعات الري الحديث بإعتباره مشروعاً ذات عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على الفلاح، كما وجه المحافظ بتكثيف التوعية بين المزارعين ومستثمرى القطاع الزراعى بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال على إستخدام تلك الأنظمة المطورة للرى من أجل ترشيد إستهلاك المياة وتقليل المهدر منها للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.

وأشار المحافظ إلى أنه قد قام باتخاذ حزمه من القرارات لإنجاح التجربة، حيث تم تخفيض سعر الفائدة من 7 % إلى 5،5 %، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن مد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات المتبعة بالمشروع بكل وحدة محلية، مؤكدا على ضرورة التوسع في تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وتعميم التجربة وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية.

من جانبه ثمن وكيل وزارة الموارد المائية والري مجهودات محافظ المنوفية لتبنيه فكرة مشروع انظمة الرى الحديث وتقديم التمويل اللازم دعما للمزارعين بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة والحفاظ على الرقعة الزراعية .