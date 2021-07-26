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وزير الخارجية يطلع مع نظيره التونسي على آخر مستجدات الأوضاع هناك

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وزير الخارجية يطلع مع نظيره التونسي على آخر مستجدات الأوضاع هناك وزير الخارجية يطلع مع نظيره التونسي على آخر مستجدات الأوضاع هناك
تلقى اتصالاً هاتفياً استعرضا خلاله العلاقات الأخوية وسبل دعمها

وزير الخارجية يطلع مع نظيره التونسي على آخر مستجدات الأوضاع هناك

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما اطلع الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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