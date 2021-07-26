«أوساكا» تشعر بالسعادة والتجدد عقب العودة للمنافسات

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شعرت لاعبة التنس اليابانية نعومى أوساكا بـ«التجديد والسعادة» مرة أخرة لدى عودتها إلى الملاعب عقب أشهر من الراحة للاهتمام بصحتها النفسية، لتستهل مشوارها فى دورة الألعاب الأوليمبية التى تحتضنها بلادها بانتصار.

وصرحت أوساكا عقب الفوز فى أول أدوار منافسات التنس الفردية للسيدات: «إننى أركز على لعب التنس»، مؤكدة أن «اللعب فى الأوليمبياد كان حلما بالنسبة لى منذ الطفولة، ولذا أشعر بأن الراحة كانت ضرورية جدا، لكننى بالتأكيد أشعر أننى متجددة قليلا وسعيدة مجددا».

وحققت المصنفة الثانية عالميا فوزا مريحا على الصينية زهينج سايساى بنتيجة 6-1 و6-4 فى مباراة امتدت على مدار ساعة و27 دقيقة.

وقالت اللاعبة اليابانية إنها شعرت بأنها «متوترة جدا» فى بداية مشوارها فى الأوليمبياد، والسبب فى ذلك أن هذه هى المرة الأولى التى تلعب فيها فى اليابان منذ عامين، واستدركت: «ولكننى سعيدة بأنى تمكنت من الفوز»، مبرزة قوة منافستها الصينية. وأضافت أوساكا (23 عاما): «لقد مرت فترة من الوقت منذ آخر مرة لعبت فيها، لكننى أشعر، أكثر من أى شىء آخر، بالسعادة لوجودى هنا. نحن نلعب فى وسط جائحة وهو أمر صعب حقا على الجميع».