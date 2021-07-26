أخبار عاجلة

لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
تجاهل الاعتذار عن جرائم الحرب العالمية الثانية.. زعيم اليابان يحتفل بالذكرى 76 على الهزيمة -
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة -
وزير التعليم يصدر قرارين جديدين (التفاصيل) -
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية -
فعاليات الأسبوع الثالث لمبادرة حياة كريمة بأسيوط -
بعد إصابتها بكورونا.. ألفت عمر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: «رجعت من الموت» -
بالأسماء.. الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

«أوساكا» تشعر بالسعادة والتجدد عقب العودة للمنافسات

Print
«أوساكا» تشعر بالسعادة والتجدد عقب العودة للمنافسات «أوساكا» تشعر بالسعادة والتجدد عقب العودة للمنافسات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شعرت لاعبة التنس اليابانية نعومى أوساكا بـ«التجديد والسعادة» مرة أخرة لدى عودتها إلى الملاعب عقب أشهر من الراحة للاهتمام بصحتها النفسية، لتستهل مشوارها فى دورة الألعاب الأوليمبية التى تحتضنها بلادها بانتصار.

وصرحت أوساكا عقب الفوز فى أول أدوار منافسات التنس الفردية للسيدات: «إننى أركز على لعب التنس»، مؤكدة أن «اللعب فى الأوليمبياد كان حلما بالنسبة لى منذ الطفولة، ولذا أشعر بأن الراحة كانت ضرورية جدا، لكننى بالتأكيد أشعر أننى متجددة قليلا وسعيدة مجددا».

وحققت المصنفة الثانية عالميا فوزا مريحا على الصينية زهينج سايساى بنتيجة 6-1 و6-4 فى مباراة امتدت على مدار ساعة و27 دقيقة.

وقالت اللاعبة اليابانية إنها شعرت بأنها «متوترة جدا» فى بداية مشوارها فى الأوليمبياد، والسبب فى ذلك أن هذه هى المرة الأولى التى تلعب فيها فى اليابان منذ عامين، واستدركت: «ولكننى سعيدة بأنى تمكنت من الفوز»، مبرزة قوة منافستها الصينية. وأضافت أوساكا (23 عاما): «لقد مرت فترة من الوقت منذ آخر مرة لعبت فيها، لكننى أشعر، أكثر من أى شىء آخر، بالسعادة لوجودى هنا. نحن نلعب فى وسط جائحة وهو أمر صعب حقا على الجميع».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون

«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون