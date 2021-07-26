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«اللجنة الأوليمبية» تُلزم الرياضيين بوضع الكمامات باستثناء لحظة التتويج ولمدة ٣٠ ثانية

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«اللجنة الأوليمبية» تُلزم الرياضيين بوضع الكمامات باستثناء لحظة التتويج ولمدة ٣٠ ثانية «اللجنة الأوليمبية» تُلزم الرياضيين بوضع الكمامات باستثناء لحظة التتويج ولمدة ٣٠ ثانية

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قالت اللجنة الأوليمبية الدولية إن الرياضيين يجب أن يضعوا الكمامات فى جميع منشآت أوليمبياد طوكيو، ويشمل ذلك مراسم تسليم الميداليات، لكن طبقًا لسياسة جديدة سيُسمح لهم بخلعها على منصة التتويج لالتقاط صور.

ويُعتبر وضع الكمامات إجباريًا داخل وخارج المنشآت الأوليمبية بالنسبة لجميع الرياضيين والإداريين والإعلاميين، وذلك ضمن إجراءات المنظمين الصارمة للحد من انتشار .

وقال مارك آدامز، المتحدث باسم اللجنة الأوليمبية الدولية، فى تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «ليس من اللطيف وضعها، لكن يجب وضعها».

وأضاف المتحدث باسم اللجنة الأوليمبية الدولية: «لا مجال للتراخى، سنحث ونطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات هذا مهم للرياضة ولجميع المشاركين، ولجميع أصدقائنا اليابانيين، وهذا سيمثل رسالة قوية».

لكن اللجنة الأوليمبية الدولية قالت: «إن الرياضيين بوسعهم خلع الكمامات لفترة وجيزة على منصة التتويج لمدة 30 ثانية من أجل التقاط صور».

وخلال نهائيات السباحة فى الصباح، خلع الأمريكى تشيس كاليش كمامته على منصة التتويج بعد أن أحرز ذهبية سباق 400 متر فردى متنوع.

وكان كاليش يقف بجوار مواطنه صاحب الميدالية الفضية جاى ليذرلاند، الذى لم يكن يضع كمامة أيضًا، والأسترالى بريندون سميث صاحب البرونزية الذى خلع كمامته كذلك.

وقال متحدث اللجنة الأوليمبية الدولية: «السباحون هذا الصباح اتبعوا التعليمات التى أُعطيت لهم، هذه التعليمات تتماشى مع السياسة الجديدة التى تم إبلاغها للجميع». وأضاف: «هذا يُعطى الفرصة للمتوجين بالتقاط صور لمدة 30 ثانية مع مراعاة التباعد الاجتماعى».

وأكد الفريق الأسترالى أن متسابقيه لم يرتكبوا أى مخالفة.

وقال مسؤول بالفريق: «اتبع متسابقونا تعليمات المسؤول عند منصة التتويج، الذى حمل لافتة تقول إن من الممكن خلع الكمامات لفترة وجيزة من أجل الصور».

وتقام غالبية منافسات أوليمبياد طوكيو دون حضور متفرجين مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العاصمة فى الأسابيع الأخيرة.

ولم تضع 12 متسابقة الكمامة من فرق أستراليا وكندا والولايات المتحدة على منصة تتويج سباق التتابع أربعة فى 100 متر حرة.

وخلال مراسم افتتاح الألعاب، يوم الجمعة، دخل وفدا قرغيزستان وطاجيكستان الاستاد الأوليمبى دون كمامات تقريبًا، ليتعارض ذلك بشدة مع الوفود الأخرى التى غطى أفرادها وجوههم تماشيًا مع بروتوكولات «كوفيد- 19».

المصرى اليوم

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