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أم تغرق طفلتها داخل برميل مياه في الفيوم بسبب بكائها المستمر.. وقرار من النيابة

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أم تغرق طفلتها داخل برميل مياه في الفيوم بسبب بكائها المستمر.. وقرار من النيابة أم تغرق طفلتها داخل برميل مياه في الفيوم بسبب بكائها المستمر.. وقرار من النيابة

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أمرت النيابة العامة بالفيوم، الاثنين، بحبس ربة منزل تعاني من مرض نفسي 4 أيام، بتهمة إغراق طفلتها (9 سنوات) داخل برميل ممتلئ بالمياه، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية يفيد بالعثور على جثة طفلة تدعى "ف. أ"، 9 سنوات، وبها آثار زرقاء فى جسدها، وتم نقلها إلى مستشفى طامية المركزى.

وأكدت التحريات أن أم الطفلة هى من أقدمت على التخلص منها بسبب بكائها المستمر، ووضعتها داخل برميل ممتلئ بالمياه، وأغرقت جسدها بالكامل، وتبين أن الأم لها 3 أطفال وتعاني من مرض نفسي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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