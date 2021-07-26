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الجامعة العربية تدعو إلى استعادة الاستقرار في تونس

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الجامعة العربية تدعو إلى استعادة الاستقرار في تونس الجامعة العربية تدعو إلى استعادة الاستقرار في تونس
"أبو الغيط" حث على سرعة اجتياز المرحلة المضطربة

الجامعة العربية تدعو إلى استعادة الاستقرار في تونس

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم (الاثنين)، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيد المفاجئ إقالة .

وذكرت الجامعة العربية في بيان نقلته "رويترز"، أن الأمين العام أعرب خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

وأشارت إلى أن "الجرندي" أطلع "أبو الغيط" على الموقف في تونس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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