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«فيلبس»: «الحفناوى» أذهلنى فى سباحة الـ ٤٠٠ متر

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«فيلبس»: «الحفناوى» أذهلنى فى سباحة الـ ٤٠٠ متر «فيلبس»: «الحفناوى» أذهلنى فى سباحة الـ ٤٠٠ متر

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كال أسطورة السباحة مايكل فيلبس، المديح للتونسى أحمد الحفناوى بعد «أدائه المذهل»، في سباق 400 متر حرة وفوزه بالميدالية الذهبية.

وقال النجم الأمريكى، في تصريحات للصحفيين بطوكيو، إن الفوز المفاجئ للسباح البالغ عمره 18 عاما، كان مثالا رائعا على المنافسات غير المتوقعة التي يمكن أن تشهدها الرياضة في أوليمبياد طوكيو.

وكان الحفناوى صاحب الزمن الأبطأ في التصفيات وانطلق من الحارة الثامنة، لكنه صمد أمام محاولات الأسترالى جاك ماكلوجلين والأمريكى كيران سميث ليحقق المفاجأة ويفوز بالذهب.

وأضاف «أداء لا يصدق، أعتقد أنه كسر زمنه الشخصى بـ5 ثوان تقريبا. الفارق بين هذه الألعاب والنسخ الماضية أن كل سباح في النهائى يملك فرصة الفوز بالذهبية. لا يهم هل تشارك من الحارة الأولى أو الثامنة أو الرابعة فالنتائج متقاربة».

وتابع: «انظروا إلى سباق 400 (متر فردى متنوع) فالفارق كان أقل من ثانية بين الأول والثامن في بلوغ النهائى. أعتقد أن الدول الأخرى بدأت تظهر وتقدم أداء قويا وبالنسبة لى هذا ممتع. من المذهل مشاهدة هؤلاء الشبان وهم يحققون أهدافهم».

المصرى اليوم

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