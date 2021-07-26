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«ماكيون» الأسرع فى تصفيات سباق «100 متر ظهر»

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«ماكيون» الأسرع فى تصفيات سباق «100 متر ظهر» «ماكيون» الأسرع فى تصفيات سباق «100 متر ظهر»

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تفوقت السباحة الأسترالية كايلى ماكيون حاملة الرقم القياسى العالمى على جميع المتنافسات في تصفيات سباق 100 متر ظهرا في أوليمبياد طوكيو الصيفى، مسجلة رقمًا قياسيًا أوليمبيًا جديدا بلغ 57.88 ثانية.

وسجلت ماكيون الرقم الأوليمبى الجديد خلال الجولة السادسة من التصفيات لتحطم بذلك الرقم القديم للمرة الثالثة بعد أن سبقتها إلى ذلك الكندية كايلى ماس والأمريكية ريجان سميث في نفس التصفيات.

والسباحات الثلاث هن أسرع 3 على مدار تاريخ السباق.

وسجلت ماس 58.17 ثانية في الجولة الرابعة من التصفيات لتحطم الرقم الأوليمبى السابق وهو 58.23 ثانية والمسجل باسم الأسترالية إميلى سيبوم في 2012.

وتفوقت سميث على هذا الزمن عندما سجلت 57.96 ثانية قبل أن تتفوق عليها ماكيون.

وشهد سباق 100 متر صدرا أيضا تسجيل رقم أوليمبى جديد عن طريق سباحة جنوب إفريقيا تاتيانا شونميكر التي قطعت المسافة في دقيقة واحدة و05.74 ثانية.

وسجل الكورى الجنوبى هوانج سونوو أسرع زمن في تصفيات سباق 200 حرة للرجال وتأهل لقبل النهائى بزمن بلغ دقيقة واحدة و44.62 ثانية.

المصرى اليوم

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