"سعيد المطيري" بالمركز 22 عالمياً في الـ"شوزن سكيت" بأولمبياد طوكيو

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"الفيصل" يجتمع بقيادات أولمبية.. والأخضر يستعد لموقعة البرازيل

حل لاعب المنتخب السعودي للرماية سعيد المطيري في المركز الثاني والعشرين عالمياً، في ختام مسابقة الشوزن سكيت، اليوم الاثنين، ضمن أولمبياد طوكيو، بعد أن جمع 119 من أصل 125 طبقا.

وفي منافسات الجودو، خرج اللاعب سليمان حماد من مسابقة وزن 73 كجم، عقب خسارته من المصنف الثامن عالمياً الكندي مارغيليدون آرثر، بنتيجة 1-0، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس البعثة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد في صالة (Nippon Budokan).

"المسحل" في تدريبات القدم

إلى ذلك، أجرى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، مراناً استرجاعياً، اليوم الاثنين، بعد مباراته أمس أمام المنتخب الألماني، بحضور عضو البعثة الرسمية السعودية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وينهي الأخضر مشاركته بالدورة، بمواجهة متصدر المجموعة الرابعة المنتخب البرازيلي بعد غد الأربعاء.

"ابن تركي" يستقبل عدداً من رؤساء البعثات الأولمبية

وعقد رئيس البعثة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وبحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، اليوم الاثنين، عدداً من اللقاءات الدولية مع رؤساء البعثات المشاركة في دورة ألعاب طوكيو 2020، في مقر إقامة البعثة السعودية الرسمية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

والتقى "الفيصل"، برئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد بن ناصر بن صباح الأحمد الصباح، وأعضاء مجلس إدارة الأولمبية الكويتية، الشيخ مبارك بن فيصل بن نواف الأحمد الصباح، والشيخ جابر بن ثامر بن جابر الأحمد الصباح، وأمين سر الأولمبية الكويتية الكابتن علي المري.

وناقش اللقاء، مشاركة البعثتين السعودية والكويتية في طوكيو، وتعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم رياضة وشباب البلدين.

كما ناقش مع رئيس اللجنة الأولمبية البولندية، أندريه كرازنتشي، إمكانية توقيع اتفاقية بين الأولمبية السعودية ونظيرتها البولندية بما يسهم في تطوير الرياضة بالبلدين.

وفي اللقاء الذي جمع "الفيصل"، برئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ويتولد بانكا، تطرق الاجتماع إلى استعداد المملكة لاستقبال وتنظيم عدد من فعاليات الوكالة الدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين وزارة الرياضة والوكالة، فيما يخص الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، وتقديم الدعم الفني من الوكالة لمختبر فحص الدم للمنشطات في الرياضة بالمملكة.

كما استقبل "الفيصل" رئيسة الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي "الترايثلون"، مارسيول كاسادو، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي، أنطونيو أريماني.

والتقى "الفيصل"، بالأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك"، ونيلا ليندبرغ؛ لبحث سبل التعاون بين الأولمبية السعودية و"الأنوك".