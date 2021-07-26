أخبار عاجلة

"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة -
وزير التعليم يصدر قرارين جديدين (التفاصيل) -
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية -
فعاليات الأسبوع الثالث لمبادرة حياة كريمة بأسيوط -
بعد إصابتها بكورونا.. ألفت عمر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: «رجعت من الموت» -
بالأسماء.. الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي (صور) -
«عطية»: منع نشر أي إعلانات على موقع نقابة المحامين دون الرجوع للنقيب -
انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هداية ملاك: استطعت احراز ميدالية أولمبية جديدة في وزن مختلف

Print
هداية ملاك: استطعت احراز ميدالية أولمبية جديدة في وزن مختلف هداية ملاك: استطعت احراز ميدالية أولمبية جديدة في وزن مختلف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قالت لاعبة التايكوندو هداية ملاك صاحب برونزية في أولمبياد طوكيو 2020 أنها واجهت العديد من الصعوبات خلال مشوارها خاصة في لقاء الدور ربع النهائي.

وأضافت خلال ظهور تلفزيوني «المنافسة صعبة جدا بعدما غيرت الوزن الخاص بي في أولمبياد ريو إلى تحت 67 كيلو بدلا من تحت 57 كيلو».

وواصلت هداية ملاك حديها قائلة «اللعب في الوزن الأثقل أصعب والمنافسة أقوى ولكن الحمد لله استطعت إحراز ميدالية أوليمبية جديدة في وزن مختلف».

وأوضحت «المباراة التي خسرت فيها في ربع النهائي شعرت خلالها ببعض الإرهاق والتعب وكانت ضد لاعبة قوية جدا وجاهزة بشكل أفضل مني والمواجهة كانت تحتاج مني إلى بعض الطاقة وحاولت قدر الإمكان الاقتراب بالنتيجة والتعادل من أجل لعب شوط إضافي لكن طاقتي نفدت بالكامل».

وتحدثت عن سيف عيسي قائلة «سيف عيسى يحلم بالميدالية الأولمبية منذ أولمبياد ريو الذي لم يستطع التأهل لها والآن حقق حلمه».

وأكملت هداية ملاك «مبروك لمصر الميداليتين وأتمنى أن يستمر التايكوندو في هذا النجاح».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية

الدكتور محمد فريد: نسعى لتحسين مستويات دمج استثمارات المصريين بالخارج في الأسهم المصرية

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران

شهيد الشهامة.. محمد توفى قبل زفافه بعد مصرعه أثناء اخماد حريق منزل أحد الجيران