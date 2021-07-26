هداية ملاك: استطعت احراز ميدالية أولمبية جديدة في وزن مختلف

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قالت لاعبة التايكوندو هداية ملاك صاحب برونزية مصر في أولمبياد طوكيو 2020 أنها واجهت العديد من الصعوبات خلال مشوارها خاصة في لقاء الدور ربع النهائي.

وأضافت خلال ظهور تلفزيوني «المنافسة صعبة جدا بعدما غيرت الوزن الخاص بي في أولمبياد ريو إلى تحت 67 كيلو بدلا من تحت 57 كيلو».

وواصلت هداية ملاك حديها قائلة «اللعب في الوزن الأثقل أصعب والمنافسة أقوى ولكن الحمد لله استطعت إحراز ميدالية أوليمبية جديدة في وزن مختلف».

وأوضحت «المباراة التي خسرت فيها في ربع النهائي شعرت خلالها ببعض الإرهاق والتعب وكانت ضد لاعبة قوية جدا وجاهزة بشكل أفضل مني والمواجهة كانت تحتاج مني إلى بعض الطاقة وحاولت قدر الإمكان الاقتراب بالنتيجة والتعادل من أجل لعب شوط إضافي لكن طاقتي نفدت بالكامل».

وتحدثت عن سيف عيسي قائلة «سيف عيسى يحلم بالميدالية الأولمبية منذ أولمبياد ريو الذي لم يستطع التأهل لها والآن حقق حلمه».

وأكملت هداية ملاك «مبروك لمصر الميداليتين وأتمنى أن يستمر التايكوندو في هذا النجاح».