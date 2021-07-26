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«صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنازل

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«صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنازل «صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنازل

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن هناك جهود مكثفة للفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بالمحافظة، ضمن برنامج الزيارات المنزلية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وغير القادرين على الحركة وغيرهم، للحصول على لقاح كورونا بمنازلهم، ومراعاة لظروفهم الصحية، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، لافتا إلى أنه يتم التطعيم وقياس العلامات الحيوية للمواطنين، حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وأنه يتم إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم بالمنازل.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح المستجد كوفيد١٩، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، ولمديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية المشاركة في هذا العمل لخدمة المواطنين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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