أخبار عاجلة

"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة -
وزير التعليم يصدر قرارين جديدين (التفاصيل) -
يوميا ..نشرة أمنية من وزارة الداخلية في الاذاعة المصرية -
فعاليات الأسبوع الثالث لمبادرة حياة كريمة بأسيوط -
بعد إصابتها بكورونا.. ألفت عمر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: «رجعت من الموت» -
بالأسماء.. الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي (صور) -
«عطية»: منع نشر أي إعلانات على موقع نقابة المحامين دون الرجوع للنقيب -
انهيار بلكونتين بعقار في مصر الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد "لحود مكشوفة وقبور مهدّمة" بمقبرة في الحجرة.. و"البلدية": سيتم إدراجها مستقبلاً

Print
تعرّضت للدمار بسبب الأمطار والسيول وعبث الحيوانات

شاهد

اشتكى عددٌ من أهالي قرية "زعرة" بمحافظة الحجرة في تهامة الباحة من إهمال مقبرة "قهب الواسط" التي تكشفت اللحود وتهدمت بعضها، وذلك بمداهمات السيول وعبث الحيوانات السائبة، مبينين أن المقبرة احدى أقدم مقابر المحافظة تعرضت للكثير من تدمير الأمطار والسيول واعتداءات الحيوانات السائبة، ولم نجد تحركاً من المسؤول، برغم مرور ما يزيد على عِقد من الزمان على بداية المطالبة.

وقال لـ"سبق" معرف القرية سالم صالح الزهراني: "منذ ما يزيد على 12 عاماً ونحن نطالب بإكرام الموتى، والتي سبقت افتتاح بلدية الحجرة، حيث سبق وأن تقدم والدي لدى بلدية محافظة قلوة بطلب تسوير مقبرة قهب الواسط بقرية زعرة، وذلك قبل أن يتم افتتاح المجمع القروي بمحافظة الحجرة، وبعد افتتاح المجمع القروي بالحجرة تقدمت بطلب تسوير هذا المقبرة، وتم تجاهله من قبل المجمع القروي، ثم قمت بتقديم طلب ثالث لدى بلدية محافظة الحجرة، وإلى هذه اللحظة لم يتم التواصل معي أو البدء في تسوير هذه المقبرة.

وقال معرف قرية زعرة": "نناشد بتسويرها وإكرام الموتى، فحرمة الميت كحرمة الحي".

"سبق" عرضت الشكوى على المهندس علي العُمري، رئيس بلدية الحجرة الذي قال: "المقبرة مدرجة ضمن طلبات تسوير المقابر، وسيتم إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية حسب الإمكانيات المتاحة، وبالتنسيق مع المجلس البلدي".

شاهد

شاهد

شاهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

بعد ساعات من كارثة عكار .. الجيش اللبناني يضبط 8 خزانات وقود تحت الأرض

بعد ساعات من كارثة عكار .. الجيش اللبناني يضبط 8 خزانات وقود تحت الأرض

جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ

جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ

في اليوم الثامن.. هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن

في اليوم الثامن.. هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن