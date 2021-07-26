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رسالة شديدة اللهجة من شقيق ياسمين عبدالعزيز: «بعض الناس يهمهم إن علاقتي بأهلي تفضل متوترة»

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رسالة شديدة اللهجة من شقيق ياسمين عبدالعزيز: «بعض الناس يهمهم إن علاقتي بأهلي تفضل متوترة» رسالة شديدة اللهجة من شقيق ياسمين عبدالعزيز: «بعض الناس يهمهم إن علاقتي بأهلي تفضل متوترة»

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وجه وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة شديدة اللهجة لمنتقديه.

وقال عبدالعزيز: «ما أنا عادي ممكن أعمل بلوك لأي تطاول أو لجان أو أي حد يعدي حدوده، أو أريح نفسي خالص وأقفل الكومنتات، بس ما هو الناس فاهمة إن فيه أطراف كتيرة بتوقع بإشاعات وكلام فاضي ويهمهم إن علاقتي بأهلي تفضل متوترة لأغراضهم، وده طول عمره بيحصل مش بس من اليومين دول.. عموما الموجة دي تعدي وعندي لقاء هرد فيه عالكل؛ لأن الظاهر إن الاحترام مينفعش مع ناس معندهاش ريحة الاحترام».

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور وائل عبدالعزيز، وجاء بعض التعليقات، كالتالي: «متنزلش لمستواهم كفاية جمهورك أنت وأختك وجوزها عارفين وعلى دراية كاملة بكل اللى بيحصل، بل ده كمان الجمهور اللي بيرد غيبتكم، وسيب القافلة تسير».

فيما قالت متابعة أخرى: «ولاد الأصول بيبانوا في الشدائد ورابط الإخوة مش بينحل بخناقة بين اخ واخته ودي حاجة مايفهمهاش قلالات الأصل والبيئة الواطية».

المصرى اليوم

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