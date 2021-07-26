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«عفركوش» يواصل تقديمه عروضه يوميًا على «متروبول»

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«عفركوش» يواصل تقديمه عروضه يوميًا على «متروبول» «عفركوش» يواصل تقديمه عروضه يوميًا على «متروبول»

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قال الفنان محمود حسن، مدير فرقة مسرح القومى للأطفال بالبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحى الجديد «عفركوش» من إنتاج الفرقة مستمر يوميًا في السابعة والنصف مساءً، ما عدا الإثنين، على مسرح متروبول بالعتبة، وسط إقبال جماهيرى كبير في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

«عفركوش» بطولة أحمد سعد، حسن يوسف، هناء سعيد، عصام مصطفى، مدثر إبراهيم، جوهرية أحمد، عبدالرحمن فرجانى، سامر المنياوى، حمزة عبدالله، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدى ونس، ملابس إيمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدى، العرض من تأليف عيسى جمال، ومن إخراج عادل الكومى.

المصرى اليوم

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