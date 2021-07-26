محافظ الشرقية يستقبل المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية لتهنئته بعيد الأضحى

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الاثنين، الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لايبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، في حضور الأب سمعان صبحي راعي الكنيسة الكاثوليكية بالشرقية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

وأعرب محافظ الشرقية عن شكره وامتنانه لزيارة المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة، والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لإستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

وقال المحافظ إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور، فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعياً المولى عز وجل أن ينعم بالأمن والأمان والإستقرار ،تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

من جانبه، أكد الأنبا مكاريوس توفيق أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع ،متمنياً لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والإستقرار .