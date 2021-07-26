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بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021

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بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021 بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021

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يلعب المصري في اولمبياد طوكيو والتي بدأت فعاليتها من 23 يوليو 2021، ويقع منتخب الاولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع اسبانيا والارجنتين وسيواجه منتخب مصر الاولمبى نظيره استراليا الاربعاء المقبل عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقت القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام نظيره منتخب اسبانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباح الخميس 22-7-2021 على استاد سابورو دومي باليابان .

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم الأحد 25-7-2021 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 .

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة ..

تنقل قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس.. القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

المصرى اليوم

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