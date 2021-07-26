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الجيزة : رفع 360 حالة إشغال وإزالة 45 تعديات على الطريق (صور)

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الجيزة : رفع 360 حالة إشغال وإزالة 45 تعديات على الطريق (صور) الجيزة : رفع 360 حالة إشغال وإزالة 45 تعديات على الطريق (صور)

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نفّذت محافظة الجيزة حملات مكبرة لضبط الشارع وإزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام ومنع جميع المخالفات للمحال العامة والأسواق والمقاهي، حيث وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواصله شن الحملات يوميًا، والاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بوجود أي تعديات للمنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إزالة المخالفة.

وبحسب بيان، تابع المحافظ مجهودات الحملة المكبرة التي جرى تنفيذها بحي جنوب الجيزة، والتي حققت الانضباط بشوارع جمال عبدالناصر والمدرسة ومنطقة القصبجي بالمنيب، حيث تم رفع 360 حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية والمقاهي وإزالة الباعه الجائلين ومفترشي الطريق العام، كما تمت إزالة 33 تندة و12 حالة تعدٍ على الطريق العام واستاندات المعروضات المتعدية على الأرصفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلّف رئيس حي جنوب بالمتابعة الدورية للمناطق التي تم رفع التعديات منها لضمان عدم تجدد المخالفات والتعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد.

المصرى اليوم

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