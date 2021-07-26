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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و101 إصابة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و101 إصابة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و101 إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة و101 إصابات بفيروس كورونا.

وسجلت حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 10 مرضى، بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 576،038 بينهم 407,426 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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