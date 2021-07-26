احتفالات ثورة 23 يوليو .. بثقافة الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة محمد إدريس.

وبحسب بيان، الاثنين، عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «وحدات قياس البيانات على الكمبيوتر» ألقاها محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا والمعلومات، كما عقد القصر محاضرة بعنوان «المجاز في الشعر الحديث» تحدث خلالها الشاعر محمد جاد المولى عن مفهوم وفكرة المجاز، وأنه أصبح من المتطلبات الهامة للشعر الحديث، وينقسم إلى قسمين «لفظي، وعقلي»، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحي إنشاد ديني للمنشد علي سيد.

كما عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان «الإحتفال بثورة 23 يوليو» تناول فيها على توفيق عوامل قيام الثورة، أهدافها ونتائجها المترتبة عليها، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان «روعة المنظر»، بينما نظمت المكتبة ورشة حكي بعنوان «الثعلب المكار» سردها حسن صالح، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية «رسم الكعبة المشرفة» نفذها سهري سباق، كما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان «ثورة 23 يوليو والتحول الإجتماعي» تناول خلالها ضياء الدين أحمد، ذكرى ثورة ٢٣ يوليو بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر، وكيف أحدثت تغييرًا في شتى المجالات في مصر.