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مكة : القبض على مقيم ارتكب عدة جرائم

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الرياض ورفحاء الأعلى حرارة وأمطار على عسير وجازان

سجلت الرياض ورفحاء أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم وذلك بواقع 46 درجة مئوية في حين سجلت أقل درجة في أبها بواقع 23...

faade30a2d.jpgأبهـا: الوطن
65087eeaca.jpg16 ذو الحجة 1442 هـ

%11.4 من وفيات الحوادث المرورية إناث

بلغ إجمالي المتوفين في الحوادث المرورية خلال العامين الماضيين 10.372، من بينهم 1183 أنثى يشكلن 11.4 % من إجمالي الوفيات.وبحسب إحصاءات...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

حملات وحوافز للالتحاق بالتدريب التقني

تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التعاقد مع شركة مختصة لدراسة وإطلاق حملات إعلامية توعوية وتثقيفية لتحفيز الالتحاق...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

حج آمن صحي واستثنائي

أسفرت الخطوات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية في حج هذا العام عن تحقيق النجاح الكبير، الذي...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

29 قضية محالة للنيابة العامة من الغذاء والدواء

أحالت هيئة الغذاء والدواء خلال عامي 2019-2020، نحو 29 قضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى وصول القضايا المحالة إلى الإعلام المرئي...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ
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درجات الحرارة ترتفع ومعالجة لتداعيات الأمطار

أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن أمس كان اليوم الـ12 من حالة تروية المطرية، متوقعا أن تنحصر الأمطار المتفرقة على أجزاء من...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان وجازان : محمد الحسين ومحمد آل مريح
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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