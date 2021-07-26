مكة : القبض على مقيم ارتكب عدة جرائم
سجلت الرياض ورفحاء أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم وذلك بواقع 46 درجة مئوية في حين سجلت أقل درجة في أبها بواقع 23...
بلغ إجمالي المتوفين في الحوادث المرورية خلال العامين الماضيين 10.372، من بينهم 1183 أنثى يشكلن 11.4 % من إجمالي الوفيات.وبحسب إحصاءات...
تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التعاقد مع شركة مختصة لدراسة وإطلاق حملات إعلامية توعوية وتثقيفية لتحفيز الالتحاق...
أسفرت الخطوات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في حج هذا العام عن تحقيق النجاح الكبير، الذي...
أحالت هيئة الغذاء والدواء خلال عامي 2019-2020، نحو 29 قضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى وصول القضايا المحالة إلى الإعلام المرئي...
أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن أمس كان اليوم الـ12 من حالة تروية المطرية، متوقعا أن تنحصر الأمطار المتفرقة على أجزاء من...