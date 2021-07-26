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كارتيرون يعلن تشكيل لمواجهة منتخب القسم الثاني

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كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة منتخب القسم الثاني كارتيرون يعلن تشكيل لمواجهة منتخب القسم الثاني

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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة منتخب القسم الثاني في إطار الاستعداد لعودة المباريات المحلية.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر.

خط الهجوم: محمود سيد زيزو - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك ضيفه غزل المحلة في الثالث من الشهر المقبل على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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