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رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس جنوب السودان

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رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس جنوب السودان رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس جنوب السودان

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، «جيمس واني إيجا»، وذلك بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين، وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن نائب رئيس جنوب السودان وصل إلى مصر عصر اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين في جنوب السودان.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى ستُختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

كما أنه من المقرر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي و«جيمس واني إيجا»، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

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